Roma, -1 al Bologna: torna Hermoso, out Soulé. Gasp: “Como? L’Europa è una priorità”

Meno di 24 ore all'andata degli ottavi di Europa League tra Bologna e Roma. Nel pomeriggio i giallorossi sono tornati in campo a Trigoria per la rifinitura alla vigilia del match. Il club ha diramato la lista dei convocati di Gasperini: ancora out Soulé, torna invece Hermoso che si candida per una maglia da titolare. In serata, poi, il tecnico giallorosso ha preso parte alla consueta conferenza stampa pre-match: "Pellegrini? Non è il momento di pensare al rinnovo. Europa o campionato? Anche la Coppa Italia era una priorità, non abbiamo mai pensato di lasciare nulla".
Accanto a Gasperini ha parlato anche Mile Svilar: "Penso che sia un caso. Speriamo sempre di segnare di più e prendere meno gol. Nelle ultime settimane è andata un po' peggio ma andrà meglio da qui in avanti". Il portiere giallorosso ha poi voluto consolare Kinsky, giovane portiere del Tottenham reduce da un esordio horror in Champions: "Gli ho già scritto un messaggio, deve rialzarsi. È successo anche a me".
