Trigoria, rifinitura sotto gli occhi di Ranieri: a parte Soulé. Hermoso in gruppo

Ultima rifinitura a Trigoria, poi la partenza in direzione Bologna. La Roma si prepara a entrare nella fase più delicata della stagione, con diversi appuntamenti decisivi all’orizzonte. La sconfitta contro il Genoa ha complicato i piani di Gasperini: la Juventus ora è distante appena un punto, mentre il Como ha agganciato i giallorossi in classifica. Domenica, inoltre, è in programma lo scontro diretto proprio contro i lariani, una sfida che potrebbe pesare molto nella corsa agli obiettivi stagionali. Proprio per questo il tecnico piemontese avrà bisogno di più uomini possibili a disposizione, considerando l’impegno su due fronti tra campionato ed Europa. Per la trasferta contro il Bologna, però, non mancano i problemi: saranno assenti Paulo Dybala, Ferguson, Dovbyk e Soulé. L’argentino, ancora alle prese con la pubalgia, nella rifinitura odierna ha svolto lavoro differenziato e sarà comunque out domani. Più probabile, invece, che possa tornare a disposizione in vista del ritorno di Europa League della prossima settimana. Buone notizie arrivano invece da Mario Hermoso. Il difensore sembra aver smaltito definitivamente la lesione all'ileopsoas e anche oggi si è allenato con il gruppo. La convocazione per la gara di domani è certa, resta da capire se Gasperini deciderà di schierarlo dal primo minuto o di utilizzarlo a partita in corso. Alla seduta di allenamento odierna, infine, ha assistito anche Claudio Ranieri.