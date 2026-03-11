Forzaroma.info
I migliori video scelti dal nostro canale

forzaroma news as roma Bologna-Roma, i convocati di Gasperini: torna Hermoso. Out Soulé

news as roma

Bologna-Roma, i convocati di Gasperini: torna Hermoso. Out Soulé

Bologna-Roma, i convocati di Gasperini: torna Hermoso. Out Soulé - immagine 1
Lo spagnolo non gioca dalla sconfitta contro l'Udinese
Redazione

Manca sempre meno all’andata di Europa League contro il Bologna. La Roma di Gian Piero Gasperini si presenta al Dall’Ara in piena emergenza, soprattutto in attacco, con scelte praticamente obbligate per il tecnico piemontese. Nella lista dei convocati non figurano Mancini (squalificato), Dybala, Ferguson, Dovbyk, Venturino (fuori dalla lista UEFA) e Soulé. L’argentino, anche oggi, ha svolto lavoro personalizzato e difficilmente sarà disponibile per la partita di domenica. C'è Wesley, che torna disponibile dopo aver saltato la sfida di Genoa per squalifica. Tra gli uomini a disposizione ci sono Vaz, El Shaarawy, Zaragoza e Malen: l’olandese è pronto a disputare la sua prima partita europea con la maglia giallorossa.

Bologna-Roma, i convocati di Gasperini

—  

Portieri: Svilar, De Marzi, Gollini

Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli

Attaccanti: Malen, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza

Leggi anche
Roma, un messaggio dai Friedkin: “Siamo fieri di sostenerla dentro e fuori dal campo”
Roma-Eurobet, venerdì alle 12 la conferenza di presentazione del nuovo sponsor

© RIPRODUZIONE RISERVATA