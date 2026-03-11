Manca sempre meno all’andata di Europa League contro il Bologna. La Roma di Gian Piero Gasperini si presenta al Dall’Ara in piena emergenza, soprattutto in attacco, con scelte praticamente obbligate per il tecnico piemontese. Nella lista dei convocati non figurano Mancini (squalificato), Dybala, Ferguson, Dovbyk, Venturino (fuori dalla lista UEFA) e Soulé. L’argentino, anche oggi, ha svolto lavoro personalizzato e difficilmente sarà disponibile per la partita di domenica. C'è Wesley, che torna disponibile dopo aver saltato la sfida di Genoa per squalifica. Tra gli uomini a disposizione ci sono Vaz, El Shaarawy, Zaragoza e Malen: l’olandese è pronto a disputare la sua prima partita europea con la maglia giallorossa.
Bologna-Roma, i convocati di Gasperini: torna Hermoso. Out Soulé
Lo spagnolo non gioca dalla sconfitta contro l'Udinese
Portieri: Svilar, De Marzi, Gollini
Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli
Attaccanti: Malen, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza
