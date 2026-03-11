Svilar e quel messaggio per Kinsky: “Gli ho già scritto, è successo anche a me…”

Ieri sera la doppia papera di Kinsky, portiere classe 2003 scelto da Tudor per sostituire Vicario, è costata al Tottenham l'andata degli ottavi di Champions League. Dopo un quarto d'ora l'Atletico Madrid era già avanti 3-0 e il tecnico degli Spurs ha deciso di sostituire il giovane portiere, decisamente in difficoltà, dopo soli 17 minuti. Da ieri diversi calciatori, tra cui De Gea, hanno difeso e consolato Kinsky e - nel corso della conferenza stampa - anche Mile Svilar ha ammesso di aver scritto un messaggio al ragazzo dopo la serataccia: "Gli ho già mandato un messaggio su Instagram. Sono cose che succedono, se un portiere sbaglia prende gol. È un peccato. Deve andare avanti con forza e qualche anno fa è successo anche a me. Dura un po' ma se lavori lo dimentichi". Il riferimento, ovviamente, è anche al suo errore - sempre all'esordio in Champions League - contro il Manchester United di Mourinho quando vestiva ancora la maglia del Benfica. Una serata da dimenticare, dove un Mile ancora diciottenne venne consolato a fine partita da Romelu Lukaku.