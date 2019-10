Totti vola a Londra, assiste a Tottenham-Bayern Monaco – FOTO

Dopo l’esordio vincente di ieri con la sua squadra nella Serie A1 di calcio a 8, Francesco Totti questa mattina vola a Londra da Fiumicino. L’ex dirigente e capitano della Roma, da quando ha lasciato il club giallorosso, non ha ancora comunicato quello che sarà il suo futuro. “Sarà nel calcio” l’unico indizio dato nelle interviste rilasciate e questa sera, attraverso i propri canali social, fa sapere di essere nella capitale inglese in occasione, in particolare sugli spalti della gara di Champions League tra Tottenham e Bayern Monaco.