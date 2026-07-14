Francesco Totti non passa mai inosservato, soprattutto quando pubblica sui social contenuti inaspettati e criptici. L’ex capitano ha condiviso su Instagram un video in cui osserva alcuni bambini giocare a calcio per le strade della città. Le immagini sono accompagnate da una voce fuori campo che pone una domanda riflessiva: "Un eroe può davvero essere dimenticato?". Ad alimentare ulteriormente la curiosità è stata la didascalia scelta da Totti: "Pensavamo fosse INDIMENTICABILE, e invece…". Tantissimi i commenti sotto al post, soprattutto di chi afferma di non poter mai dimenticare le sue gesta in campo: "Mai e poi mai", "Totti è eterno" e "Chi ti dimentica" sono soltanto alcuni dei messaggi comparsi sotto al video. Altri utenti invece hanno intuito il vero significato del contenuto. Si tratta infatti di un video promozionale realizzato in collaborazione con Sony Pictures in vista dell’uscita del nuovo film di Spider-Man. "Mo je faccio la ragnatela", ha scherzato qualcuno mentre altri hanno chiarito: "È la pubblicità di Spider-Man, per chi non lo avesse capito".