Totti torna da Maria De Filippi: sabato sarà ospite a “C’è Posta Per Te” – VIDEO

La vita dopo la Roma è definitivamente decollata per Francesco Totti. Da qualche giorno ha lanciato la sua agenzia di scouting per cercare talenti in giro per il mondo, tutti i lunedì è impegnato nel calcio a 8 con la squadra della sua scuola e nelle prossime settimane partirà il reality di Amazon “Celebrity Hunted” al quale parteciperà. In tutto questo c’è anche tempo per qualche apparizione in tv, come sabato prossimo in prima serata su Canale 5 da Maria De Filippi (ore 21.10). L’ex capitano giallorosso sarà ospite di “C’è Posta Per Te”, trasmissione nata vent’anni fa e che ha già visto in passato protagonista Francesco Totti.