1998, la Roma aveva un capitano brasiliano e un giovane talento pronto a diventare il simbolo della squadra. Aldair indossava la fascia, Totti iniziava invece a prendersi la scena. Poi la scelta del difensore: consegnarla proprio a Francesco. Un gesto che, con il senno di poi, ha cambiato la storia giallorossa. Da quel momento Totti ha iniziato a diventare sempre più leader della Roma, fino a portare quella fascia per quasi vent’anni. Un ricordo che, a distanza di tanto tempo, conserva ancora tutto il suo peso. Lo ha raccontato lo stesso Totti in un breve spot per la serie Sky Aldair, Cuore giallorosso. “Non sapevo niente, me l’ha detto lì per lì. ‘Da oggi in poi sarai tu il capitano di questa squadra’. Lì per lì non ci ho capito niente, non mi rendevo conto di cosa potesse succedere. Poi giorno dopo giorno ho capito la bellezza di portare questa fascia”.