Totti, prima il pranzo con Zauri poi l’elogio social del Pescara: “Il più grande di tutti” – FOTO

Nello slang sportivo si dice G.O.A.T, acronimo di Greatest Of All Time (il più grande di tutti i tempi). Termine che in inglese vuol dire anche ‘capra’. Ed è proprio questa l’emoji usata dal Pescara Calcio per descrivere Francesco Totti nella foto pubblicata sul proprio profilo ufficiale Twitter, un’immagine che immortalava l’ex capitano giallorosso con l’attuale allenatore del Delfino Luciano Zauri. E’ stato proprio il club a specificare in un tweet il riferimento, elogiando e sottolineando la grandezza della leggenda romanista. Totti, accompagnato dalla famiglia al completo, si è concesso qualche giorno di relax in Abruzzo proprio per fare visita all’amico ed ex laziale Zauri.