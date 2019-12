Totti prepara il lancio del suo nuovo brand: “Siamo quasi pronti” – FOTO

Dopo la presenza di venerdì sera tra gli spalti di San Siro per seguire la Roma contro l’Inter e la partecipazione di ieri alla la presentazione de “La storia del calcio in 50 ritratti” di Paolo Condò alla Nuvola di Fuksas, Francesco Totti giocherà stasera con la sua squadra, la Sporting Club, in un derby di Calcio a 8 contro la Lazio. Sul suo profilo Instagram, l’ex bandiera giallorossa ha inoltre anticipato il lancio del suo nuovo brand attraverso una foto in cui indossa un cappello con il marchio: “Siamo quasi…pronti! Stay tuned“.