Totti nuovo testimonial Volkswagen: guadagnerà un milione di euro

La Volkswagen e Francesco Totti avrebbero trovato un accordo, che renderà l'ex capitano nuovo testimonial della casa automobilistica. Come riporta calcioefinanza.it, lo storico capitano della Roma, da tempo in trattativa con il colosso tedesco, promuoverà le auto elettriche del marchio. La cifra per la sponsorizzazione dovrebbe aggirarsi sul milione di euro. I primi spot dovrebbero essere divulgati a partire dal 2022.