Totti sbarca nel basket. La leggenda giallorossa, come da lui stesso annunciato sui social, ha accettato una nuova sfida. Francesco sarà il nuovo advisor della Maxima Roma e sarà delegato allo sviluppo della fan base e delle operazioni di Corporate Social Responsibility, come annunciato dalla stessa società. Un nuovo capitolo, dunque. Ma sempre nella sua Roma. L'ufficialità dell'accordo è arrivata anche attraverso un video promozionale pubblicato sui social. E il finale è tutto da vedere: Totti prende in mano il pallone da basket e pronuncia una frase destinata a diventare il simbolo di questo nuovo inizio: “Io sono Maxima Roma”. Una nuova sfida, nuovi stimoli. È lo stesso Totti a spiegare la scelta sui social: "Avevo voglia di nuovi stimoli e sentivo il desiderio di mettermi in gioco accettando una nuova sfida. Il ruolo e, soprattutto, il progetto che mi sono stati proposti mi hanno convinto fin da subito. Sono molto felice di poter essere parte attiva di questo progetto e ringrazio la società per la fiducia che ha deciso di accordarmi. Il primo obiettivo sarà costruire un gruppo solido, rafforzare la squadra e creare tutte le condizioni per diventare un’eccellenza del campionato italiano. Poi guarderemo all’Europa e oltre. L’ambizione è importante, ma lo è ancora di più il desiderio di costruire qualcosa che possa durare nel tempo: vogliamo regalare a Roma e ai romani una squadra di basket da sostenere, nella quale riconoscersi e di cui essere orgogliosi. Per questo ho accettato di essere Advisor della proprietà, delegato per lo sviluppo della fan base e delle operazioni CSR".