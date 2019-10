Totti, messaggio a Pellegrini: “Non accelerare i tempi… ma sbrigati!”

Francesco Totti non ha mai nascosto il suo amore per Pellegrini. “Col Sassuolo sembrava che Lorenzo avesse la 10 sotto la maglia”, parola dello storico capitano della Roma appena 15 giorni fa. Parole importanti, proprio come quelle che oggi Totti ha dedicato a Pellegrini, operato questa mattina a Villa Stuart a causa di una frattura al quinto metatarso del piede destro che lo terrà ai box per i prossimi 2 mesi. “Mi raccomando, prenditi il tempo che ci vuole – ha commentato l’ex numero 10 sotto al post di Pellegrini su Instagram – Non accelerare i tempi… ma sbrigati!“. Anche Francesco Totti, priori come tutti i tifosi della Roma, già non vedere l’ora di rivedere Lorenzo in campo.