Totti, l’emozione di Perrotta per il film: “Non smetterai mai di essere un riferimento” – FOTO

Impossibile non emozionarsi di fronte al film “Io mi chiamo Francesco Totti”. La pellicola di Alex Infascelli è andata per la prima volta in onda questa sera sulla piattaforma Sky, ha tenuto incollati davanti allo schermo tantissimi tifosi e non solo. Tra essi anche un ex giallorosso come Simone Perrotta, emozionatosi particolarmente nell’assistere nuovamente agli ultimi istanti della carriera di Francesco Totti da giocatore.

Perrotta ha commentato così la scena su Instagram: “In questo momento, sono come tutti quei tifosi che piangevano allo stadio, nel giorno del tuo addio. Tu non smetterai mai di essere un punto di riferimento, per qualsiasi tifoso della nostra amata Roma. Che privilegio aver condiviso con te gioia e dolori per così tanto tempo”. Pronta la risposta dell’ex Capitano, che ha condiviso con il centrocampista, oltre a diversi titoli nella Capitale, anche il trionfo nel Mondiale del 2006: “Sei un grande… Grazie a te”. Una risposta è arrivata, nella sezione commenti, anche da parte di Bruno Conti: “Grande Simo!”.