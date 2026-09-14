Le sue parole: "Sono felicissimo di essere alla Roma. Tutti mi hanno accolto benissimo"
Balerdi, un ingresso da nuovo leader della difesa
Leonardo Balerdi ha parlato ai microfoni di Dazn prima dell'inizio del match contro il Torino. Queste le sue parole:
Prima da titolare, come sta andando con la squadra? "Sono felicissimo di essere alla Roma. Tutti mi hanno accolto benissimo, oggi sono ansioso di giocare".
Gasperini ti ha definito un capitano per la tua leadership. Ti chiede qualcosa di particolare con il suo modo di difendere? "Sì mi piace, sono aggressivo e mi piace. Sono qua per aiutare la squadra, do il meglio e non mi importa molto di essere un capitano, voglio che la squadra vinca".
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