Gianluca Petrachi, direttore sportivo del Torino, ha parlato ai microfoni di Dazn prima dell'inizio del match contro la Roma. Queste le sue parole:

Un direttore può avere difficoltà nel chiudere il mercato ma Abate può stare tranquillo. "Sono arrivati giocatori per l'idea che ha in testa, molti di loro si sono integrati bene. Al momento siamo contenti".

Come sta Simeone? "Sta provando con la squadra, siamo qui per capire se ce la fa. Ha avuto un blocco dorsale, non è un problema muscolare. Stiamo capendo come fa i primi movimenti".

Sull'interesse della Roma per Cacciamani. "Sì è un giocatore che piace alla Roma, credo che Gasperini gli abbia messo gli occhi addosso. Noi avevamo l'idea di non cederlo a meno di richieste importantissime, ne è arrivata una importante che non ci ha fatto vacillare. Siamo contenti di averlo con noi. Spero che anche oggi possa dare il suo contributo, anche dalla panchina".

Anche da dirigente si può sentire qualcosa da ex? "La Roma è stato un anno intenso, ho lasciato dei buoni legami. Ci sono state vicissitudini particolari, ma ho passato un anno importante e la Roma mi ha dato tanto anche dal punto di vista affettivo, anche quando sono andato via ho sentito la fiducia. Il calcio si vive di queste situazioni e vanno affrontate. Partita importante ma oggi sono qui e quindi forza Toro".