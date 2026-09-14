Roma, il pullman giallorosso è arrivato all'Olimpico Grande Torino

La Roma torna a giocare in campionato dopo l'esordio in Champions contro il Fenerbahce a Istanbul di giovedì scorso. I giallorossi di Gasperini affrontano il Torino allo stadio Olimpico-Grande Torino nel match valido per la quarta giornata di campionato. Ad arbitrare la sfida è Fabio Maresca della sezione di Napoli, coadiuvato dagli assistenti Tegoni e Fontani. Il IV uomo è Sozza. Al Var Aureliano, AVar Ghersini.

Torino-Roma, la moviola:

31' - La Roma avanza con un cross dalla sinistra ma trova l'opposizione scomposta in area di Comuzzo, per l'arbitro non c'è nulla e anche in questo caso non ci sono proteste da parte dei giocatori giallorossi.

23' - La Roma passa in vantaggio con un bel gol di Malen su filtrante ancora più bello di Dybala, ma l'olandese era in posizione di evidente fuorigioco al momento del passaggio del numero 21.

18' - Cross dalla sinistra di Molina che termina addosso a Belghali e rimpalla sul braccio del terzino granata, appostato quasi sulla linea dell'area: il direttore di gara fa subito ampi gesti di proseguire, anche perché non ci sono grandi proteste da parte dei giocatori giallorossi.

16' - Vlasic perde il possesso della palla sulla forte pressione di Balerdi ben oltre la metà campo, la sfera arriva sui piedi di Dybala che viene a sua volta trattenuto dal numero 10 granata. L'arbitro fischia fallo, ma la Joya avrebbe voluto il giallo.