Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Dazn prima dell'inizio del match contro il Torino. Queste le sue parole:

Ndicka come sta? Ieri ci ha detto che chi sta bene gioca, ma Wesley riposa. "Wesley ha preso una brutta botta col Fenerbahce e non ha recuperato bene. Ndicka ha avuto un attacco influenzale questa notte e non è venuto nemmeno allo stadio".

A che punto è Castro rispetto a ciò che gli chiedi? "Bene, sta facendo molto bene in ogni occasione. È arrivato in buona condizione e da lui ci aspettiamo molto e siamo convinti dei suoi mezzi. Merita e ha delle grandi qualità".

Che caratteristiche le danno Soulé, Mora e Pellegrini? "È normale che la rosa è composta da più giocatori in attacco. Rispetto ad altri siamo anche in meno ma sono contento di questi 6 giocatori. Pellegrini è rientrato da poco ma speriamo di essere sempre al completo perché nel calcio di oggi c'è spazio per tutti in momenti diversi".

Se lo ricorda l'esordio di Malen qui? Che pensieri aveva avuto quel giorno? "Di aver pescato un bel giocatore... anche se poi i numeri sono stati straordinari oltre tutte le aspettative. La convinzione di aver preso un giocatore importante l'abbiamo avuta da subito".