Totti, il cordoglio di Pallotta: “Riposa in pace Enzo”

Jim Pallotta vicino al dolore di Francesco Totti. L’ex presidente della Roma ha inviato tramite il suo profilo ufficiale Twitter un messaggio di cordoglio all’ex capitano romanista, che ha perso nella giornata di ieri il padre Enzo: “Francesco, prego per te e per la tua famiglia in questo momento difficile. Riposa in pace Enzo”. Questo è stato soltanto l’ultimo dei tantissimi messaggi di cordoglio ricevuti da Francesco Totti e dalla sua famiglia. Il padre Enzo era ricoverato allo Spallanzani dove è morto, dopo aver lottato per alcuni giorni contro il Coronavirus, che ha aggravato ancor più un quadro clinico già critico.