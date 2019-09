Totti fa 43 anni, da Nainggolan a Pellegrini: gli auguri degli ex compagni – FOTO

Il 27 settembre di 43 anni fa nasceva Francesco Totti, il giocatore che ancora oggi resta il più importante della storia della Roma. Una storia d’amore quella tra l’ex capitano e i giallorossi, che ha resistito alle proposte delle squadre migliori del mondo, prima del doloroso addio dello scorso giugno. Oggi è per Totti il primo compleanno lontano da Trigoria. I suoi ex compagni non lo hanno però dimenticato. Numerosi sono stati i messaggi di auguri rivolti a Francesco, primi fra tutti quelli dei romanisti Alessandro Florenzi e Lorenzo Pellegrini. Anche gli ex Stephan El Shaarawy, Radja Nainggolan e Alberto Aquilani si sono uniti con delle Stories su Instagram. Juan Jesus ha dedicato al suo ex capitano un post. Non hanno mancato all’appuntamento anche i due Primavera Devid Bouah e Alessio Riccardi.