Bruno Ripepi non c'è più. Un pezzo enorme di storia del mondo radiofonico romano e romanista è morto a 80 anni. Da tempo lo speaker, giornalista e opinionista era malato da tempo e in queste ore ci ha lasciati. Voce e figura di assoluto spicco per la storia giallorossa, soprattutto tra la fine degli anni '90 e il 2015 durante i quali è diventato un vero e proprio pioniere delle trasmissioni radiofoniche dedicate in questo caso all'AS Roma. La più importante è 'Te La Do Io Tokyo', insieme a Mario Corsi, partita su Radio Incontro e poi trasferita nel corso degli anni su altre frequenze come 'Centro Suono Sport' e ora 'Teleradiostereo'. Ripepi verrà ricordato per l'enorme talento radiofonico e mediatico, espresso dietro al microfono ma anche in altri storici programmi sulla tv regionale tra Teleroma56 e T9. Da anni si era ritirato per problemi di salute, nella notte l'addio. E in radio, come sui social, sono già tantissimi i tifosi romanisti che gli stanno dedicando il loro saluto.