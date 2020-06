Totti e Ilary, cena a Santa Severa per festeggiare i 15 anni di matrimonio – FOTO

Francesco Totti e Ilary Blasi festeggiano i 15 anni di matrimonio. Il 19 giugno del 2005 l’ex capitano della Roma pronunciava il suo sì alla showgirl: una unione che poi ha generato tre splendidi figli. Per celebrare questo anniversario, Totti e Ilary hanno scelto una cena romantica all’Isola del Pescatore, tappa fissa della coppia davanti al suggestivo castello di Santa Severa. Proprio come 15 anni fa, quando Francesco ha fatto la sua proposta di matrimonio, riservando l’intero ristorante: “Quando arrivammo era tutto buio, sembrava chiuso e mi rimproverò. Appena apre lo sportello dell’auto parte la canzone di Celentano con cui c’eravamo conosciuti (L’Emozione non ha voce, ndc) e dentro il ristorante trova petali rosa per terra che arrivavano fino al tavolo. Eravamo soli e a metà cena le feci la proposta di matrimonio. In realtà eravamo in tre, era incinta di Cristian”, ha raccontato tempo fa Totti. Oggi entrambi hanno festeggiato sui social questo importante traguardo, Francesco con una serie di foto con ‘Unica’ di Antonello Venditti come colonna sonora. Ilary, invece, ha aperto il cassetto dei ricordi pubblicando il primo scatto insieme: “Due bambini che cresceranno insieme”. Anche stasera c’è Cristian, 15 anni dopo, insieme a Isabel e Chanel. In una giornata già a forti tinte giallorosse sulla spiaggia di Santa Severa, che ha visto sfilare anche Federico Fazio e Aleksandar Kolarov.