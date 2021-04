Totti e il Covid: “Nel momento di massima fragilità pensava solo alla famiglia”

ll racconto della dottoressa che l'ha curato: "Quel particolare mi è rimasto nel cuore. Poi mi ha fatto un regalo..."

Monica Rocco è la responsabile del reparto di terapia intensiva del Sant'Andrea di Roma ed è il medico che si è presa cura di Totti quando si è ammalato di Covid. Una sera il telefono squilla e dall'altra parte c'è il prof. Zangrillo del San Raffaele che si stava occupando di Francesco e ha chiesto alla collega di andare a casa dell'ex capitano per valutare le sue condizioni e se fosse il caso di ricoverarlo. "Mentre i suoi familiari per fortuna, si sono ammalati in maniera lieve, lui invece si è contagiato in una forma abbastanza aggressiva – ha raccontato a "La Repubblica" –. Come lui stesso ha raccontato gli era stata diagnosticata una polmonite bilaterale e aveva la febbre a 40 gradi. Non aveva paura di ricoverarsi, mi diceva solo ‘dottoressa se dobbiamo andare, andiamo'. Un particolare che mi è rimasto nel cuore: nel suo momento di massima fragilità e di ansia, era lui a tranquillizzare la sua famiglia, la moglie soprattutto".