Totti e gli auguri a Ilary: “Buon compleanno amore mio” – FOTO

Sarà un compleanno anomalo quello di Ilary Blasi. La conduttrice e moglie di Francesco Totti oggi compie 39 anni ma festeggerà in casa a causa della quarantena. Non è tardata ad arrivare la dedica via social dell’ex capitano: “Auguri amore mio, buon compleanno”, ha scritto su Instagram. Poi due cuori rossi a rappresentare un sentimento che non svanisce. Nei giorni scorsi un simpatico siparietto di Totti con Vieri in cui Francesco ha raccontato: “Stavamo per separarci per colpa del gatto, io non lo volevo. Ma mi sbagliavo”.