Totti e De Rossi in campo per la BSG Padel Cup, ma vince Candela

I due ex capitani della Roma si sono sfidati con la racchetta e hanno colto l'occasione per complimentarsi con l'Italia femminile di padel

Totti e De Rossi tornano in campo per sfidarsi a padel, lo sport che ormai da mesi impazza tra gli ex campioni del calcio. Alla prima edizione della BSG Cup i due ex capitani della Roma sono stati però battuti da un'altra leggenda giallorossa come Vincent Candela, che in finale in coppia con Emanuele Fanti ha avuto la meglio su Stefano Fiore e Simone Iacovino. Insieme a loro hanno partecipato anche ex calciatori come Luigi Di Biagio, Giuliano Gianichedda, Gimmy Maini e Bernardo Corradi. Come riporta l'Ansa, tra un colpo e l'altro al Villa Pamphili Padel Club, Totti si è complimentato con l'Italia femminile di padel, rientrata dai Mondiali in Qatar con la medaglia di bronzo: "Donne alla ribalta, bello e significante sapere di essere allo stesso livello". De Rossi invece le ha definite le "prime tra gli umani" dopo le giocatrici spagnole e argentine, senza dubbio di un livello ancora superiore.