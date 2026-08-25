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Duello Fofana-Gittens per l'attacco. Oosterwolde è arrivato a Roma: visite mediche approfondite

Nonostante la vittoria contro la Fiorentina, Gasperini e D'Amico restano concentrati sugli ultimi rinforzi di mercato. In attacco manca ancora un esterno sinistro e in pole rimangono Fofana e Gittens. Con il belga del Lione c'è da tempo un accordo con l'entourage, ma una decisione definitiva verrà presa domani dopo il ritorno del preliminare di Champions. Il club francese, inoltre, ha ancora bisogno di cedere per necessità di bilancio. L'attaccante del Chelsea, invece, non è ritenuto un cedibile e gli inglesi hanno già rifiutato la proposta di prestito dei giallorossi che faranno comunque un ulteriore tentativo. Intanto, in mattinata è atterrato a Ciampino Jayden Oosterwolde dove ha scattato i primi selfie con i tifosi che lo attendevano. In serata il difensore si è spostato al Campus Bio-Medico dove il club giallorosso ha svolto dei dovuti approfondimenti medici per il problema fisico accusato a inizio mese (strappo muscolare).

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