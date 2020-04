Totti e Cassano, calcio champagne su Fifa. L’ex capitano della Roma: “Provo il cucchiaio”

Risate e calcio champagne assicurato, quando i nomi di Totti e Cassano si trovano vicini l’un l’altro. Nel secondo appuntamento di “United per l’Italia”, i due ex giallorossi si divertono contro Ciro Immobile alla Playstation, nell’evento che vede sfidarsi 22 calciatori professionisti a Fifa20. Una partita in sostegno alla raccolta fondi per la Protezione Civile Italiana. Clima disteso, condito dagli immancabili sketch dello storico capitano giallorosso, nel corso dell’iniziativa andata in onda su Sky Sport. Il match se lo è aggiudicato Totti, superando per 10-9 con la sua squadra (i Blu) quella del centravanti biancoceleste.

Quando nasce questa passione per i videogiochi? Si vociferava di un derby Totti-Nesta nel 2002?

Prima che mi sposassi ci giocavo molto di più. Poi sono subentrate altre cose. Ora mi alleno con Cristian che mi disintegra, quando perde però rosica tantissimo.

Lo sai fare il cucchiaio alla Playstation?

No, ma posso provare (ci proverà prendendo una clamorosa traversa, ndr).

Sei soddisfatto del tuo avatar?

Sono tre ore che sto in movimento, avanti e indietro. M’hanno disegnato un po’ butterato, si sono sbagliati con Cassano (ride, ndr).

Contro Materazzi ci hai mai giocato?

Eh, se vuoi ti faccio vedere anche qualche segno sulle gambe. In ritiro giocavo alla Playstation con Gattuso.

Sui gol a giro alla Playstation.

Insegnamenti di Del Piero. Non è da me. Una sola domanda: chi è l’arbitro? (si lamenta dell’assegnazione di rigori e gol in fuorigioco, ndr).

Sul cucchiaio durante una partita.

Non ho fatto gol, così non serve a niente. Mi sono emozionato più sullo scatto che sul cucchiaio (ride, ndr).

Sulla rivincita a Immobile

Non so se gliela daremo, ci pensiamo. Faremo un summit con la squadra e vi diremo. Squadra che vince non si cambia, mi raccomando eh!