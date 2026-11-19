Stephan El Shaarawy ha salutato la Roma a maggio ed è tornato al Genoa per concludere la carriera. In Liguria ha ritrovato anche Daniele De Rossi, ex compagno ed allenatore nella Capitale. Il Faraone - in un'intervista a La Gazzetta dello Sport - ha parlato del rapporto con lui e della sua esperienza in giallorosso:

Come è cambiato DDR da compagno di squadra ad allenatore? “L'ho ritrovato come l'avevo lasciato a Roma: una persona di grande carattere, un leader, così l'ho sempre riconosciuto all'interno dello spogliatoio. Sa motivare, caricare, cosa dire alla squadra, sempre nel modo e al momento giusto. Grande persona e allenatore preparato”.

Dopo il Milan, il Monaco. Non distante da casa, Savona. Poi il mancato riscatto per una presenza. "Valutai con la mia famiglia che fosse la scelta più giusta, ma l'ultimo mese e mezzo mi allenai da solo, di nuovo frustrato, deluso. Per fortuna arrivò la Roma: un cambiamento netto, una rinascita con gol di tacco al volo sotto la Sud all'esordio".

E allora perché andò in Cina? “Non posso negare che l'aspetto economico abbia avuto un peso importante nella scelta. L'esperienza non è stata brutta, ma molto difficile: è scoppiato il Covid, il campionato si è fermato 7 mesi, per la quarantena non potevo tornare a Shanghai. Così decisi di interrompere il rapporto e tornare alla Roma. Tutto perfetto, tranne quella finale di Europa League che avrebbe cambiato la storia del club... Qualcuno non ce l'ha permesso”.