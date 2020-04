Totti, che sorpresa in diretta: entra nella lezione online di una scuola di Bergamo – FOTO

Sorpresa indimenticabile da parte di Francesco Totti ai ragazzi di una scuola di Bergamo. La leggenda della Roma oggi è stato ‘intruso’ di lusso nella lezione online dell”Istituto Comprensivo Gioele Solari’. L’ex capitano giallorosso è entrato – anche se virtualmente – nelle case degli alunni di elementari e medie dell’Istituto Comprensivo di Albino, una delle zone più colpite dal coronavirus in provincia di Bergamo. Francesco Totti ha chiacchierato con i ragazzi e i genitori a classi ‘unificate’, spaziando dal campo alla vita familiare, per più di un’ora. Dal numero 10 giallorosso l’invito a non mollare, sicuramente un messaggio che ha fatto particolarmente breccia nei cuori dei ragazzi. “Nei sacrifici c’è determinazione e voglia”, ricorda la leggenda giallorossa in relazione al recupero incredibile dall’infortunio che nel 2006 poteva fargli saltare il Mondiale, poi vinto, in Germania. Una lezione di vita su come si superano le difficoltà, l’ha definita uno dei papà che hanno partecipato alla chiamata. Di certo un sorriso e un insegnamento di cui, oggi più che mai, tutti hanno enormemente bisogno.