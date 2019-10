Totti ancora protagonista nel calcio a 8: due assist nel pareggio dello Sporting Club

Continua l’avventura di Francesco Totti nel calcio a 8. L’ex capitano giallorosso è tornato in campo questa sera con il suo Sporting Club, nel match che lo ha visto pareggiare 3 a 3 contro la Magnitudo FCCG Del bene nella quinta giornata della Serie A1 della Lega Calcio a 8. Un vero e proprio tour de force per la leggenda romanista, dal momento che in mattinata era a Berlino con il figlio Cristian per uno spot pubblicitario e nell’occasione ha anche avuto modo di incontrare alcuni ragazzi del Roma Club di Berlino. Alle 19 poi Totti è tornato a Roma, pronto per indossare gli scarpini e scendere in campo.

IL MATCH – Lo Sporting Club parte con le marce altissime: al terzo minuto Totti subito alla conclusione, poi è Romondini a impegnare Di Maulo. E’ lo stesso Romondini a rompere il ghiaccio al 13esimo, pescando il jolly volante di sinistro e infilando l’estremo difensore ospite. Totti rimane spesso ingabbiato nelle marcature avversarie e allora si traveste da assistman, ispirando la corsa di Tabarini al 24esimo e propiziando il 2 a 0. Nella ripresa parte meglio la Magnitudo che nel giro di 10 minuti rimette in piedi la sfida con la doppietta di Moscetti. Sale ancora in cattedra il numero 10, che pesca questa volta Falconi in area di rigore per il 3 a 2. C’è tempo nel finale per l’ultima rete di Ladogana, che di testa fissa il punteggio sul 3 a 3.