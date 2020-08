Totti allo specchio: ecco il manifesto del docufilm sulla sua vita – FOTO

Un viaggio per scoprire l’uomo dietro il campione, Francesco oltre Totti ed un manifesto che lo raffigura davanti a uno specchio, scrive gazzetta.it. Nel docufilm “Mi chiamo Francesco Totti”, diretto da Alex Infascelli, l’ex capitano della Roma è pronto a guardarsi dentro, a scavare a fondo e raccontare le emozioni, le scelte, le delusioni che ancora non conosciamo.

Una storyline che parte nella notte che precede il suo addio al calcio, in cui Totti ripercorre tutta la sua vita. Le immagini scorrono tra momenti chiave della sua carriera, scene di vita personale e ricordi inediti. Verrà presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e sarà nelle sale come evento speciale il 19, 20 e 21 ottobre. Tratto dal libro Un Capitano, il film è prodotto da Lorenzo Mieli, Mario Gianani e Virginia Valsecchi, una produzione The Apartment e Wildside, entrambe del gruppo Fremantle, con Capri Entertainment, Fremantle, con Vision Distribution e Rai Cinema, in collaborazione con Sky e Amazon Prime Video.