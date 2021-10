Totti, al suo centro sportivo campo intitolato a papà Enzo. Presente Bruno Conti

Il ricordo al centro sportivo della scuola calcio di Francesco, con la targa proprio fuori uno dei campi

Il 12 ottobre 2020 è un giorno che Francesco Totti non dimenticherà mai perché proprio un anno fa doveva dire addio a papà Enzo per colpa del Covid. Ma un rapporto con un padre non si interrompe mai e anche per questo alla Totti Soccer School, la scuola calcio dell'ex capitano della Roma alla Logarina, oggi è stato intitolato un campo a Enzo. Su uno dei campi del centro sportivo è stata posta una targa "Campo Enzo Totti". Alla cerimonia era presente anche Bruno Conti. Oggi lo stesso Francesco ha postato una foto sui social per ricordare il papà: "Un anno senza te", ha scritto con la canzone "E tu come stai?" di Baglioni come sottofondo.