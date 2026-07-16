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Clamoroso Celik, firmerà con la Juventus. Summerville, si attende l'ok definitivo

Zeki Celik sarà a sorpresa un nuovo giocatore della Juventus. Il ds Massara si è inserito nella trattativa per il rinnovo con la Roma e ha strappato il turco ai giallorossi: ha già svolto le visite mediche e firmato un triennale. Sui social è arrivata anche la lunga lettera di addio: "Cari Romanisti, Oggi, nel salutare questa grande famiglia, provo emozioni difficili da descrivere. Indossare la maglia della Roma, lottare per questi colori e scendere in campo davanti a voi è stato per me un immenso onore e un grande orgoglio". Continua, invece, la trattativa per portare Summerville in giallorosso: al momento si attende ancora l'ok del calciatore che ha richieste in Premier League. La Roma vuole chiudere il prima possibile almeno una delle due operazioni tra Moreira e Summerville. Il ds D'Amico ha il sì dell'esterno (che triplicherà il suo ingaggio) ma serve trovare l'intesa con lo Strasburgo.

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