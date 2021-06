Tottenham, ufficiale l’arrivo di Paratici. Ora si aspetta Fonseca

Dopo 11 anni di Juventus, per il dirigente piacentino nuova esperienza in Inghilterra: con lui dovrebbe arrivare presto l'ex allenatore della Roma

Fabio Paratici firma per il Tottenham. Dopo l'addio alla Juventus, il direttore dell'area sportiva bianconera era in odore di cominciare subito la nuova avventura in Premier League che non è tardata ad arrivare. Quest'oggi gli Spurs hanno annunciato proprio la firma di Paratici come direttore generale dell'area calcio dal 1 luglio 2021. "Fabio - si legge sul sito ufficiale del club londinese - sarà responsabile della gestione e dello sviluppo delle operazioni sportive del Club e delle infrastrutture calcistiche". Arrivano anche le prime parole dell'ex Juventus: "Sono entusiasta di questa fantastica opportunità e ringrazio la società e il presidente per la fiducia accordatami. Il Tottenham è uno dei migliori club in Europa, con un ambizioso piano a lungo termine". Ora l'attesa è tutta per il nuovo manager, che a meno di sorprese dovrebbe essere Paulo Fonseca, di cui Paratici - scrivono in Inghilterra - è un grande estimatore. Il portoghese è in pole per sostituire Mourinho, sembra ogni ora più vicino al Tottenham e potrebbe firmare presto anche lui.