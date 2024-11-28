VIDEO - Ranieri scherza con un giornalista: "La tua è una para..."

Come riporta Angelo Mangiante su X, il tecnico giallorosso Claudio Ranieri ha deciso di schierare dal 1' minuto questa sera Stephan El Shaarawy per l'incontro tra Tottenham e Roma. La quinta giornata della League Phase di Europa League è in programma questa sera alle 21:00.