Torna Peres, ma non per il Verona: Karsdorp via, a destra la corsia è vuota

La buona notizia è che Bruno Peres è arrivato alla fine dell’isolamento casalingo per la Covid e già domani (allenamento alle 10) potrebbe tornare in gruppo. Quella cattiva è che Fonseca non lo potrà schierare prima della partita con la Juventus e anche in quel caso, visto il poco lavoro in campo, con minutaggio limitato. Sulla fascia destra, più che in difesa, il tecnico portoghese si ritrova senza soluzioni. Florenzi è andato al PSG, Karsdorp ha l’accordo con il Genoa e non potrà trattenersi a lungo e Santon è fuori dal progetto tecnico. Per l’esordio in campionato contro il Verona, Fonseca sarà costretto a far giocare Spinazzola sulla corsia che non ama e lanciare ancora il baby Calafiori dal primo minuto a sinistra.

Ieri il portoghese nell’intervista post-partita ha fatto fatica a nascondere la preoccupazione per un mercato che non sta dando risposte. La sensazione però è che dovrà avere pazienza. Le trattative più avanzate sono quelle per Smalling (fumata bianca attesa nelle prossime ore) e Milik. Per quanto riguarda gli esterni invece tutto tace. Il titolare anche in questa stagione dovrebbe essere Bruno Peres, ma serve un’alternativa valida. Difficile che possa tornare Zappacosta, ma è possibile che si punti su un’altra soluzione provvisoria, con prestito dell’ultima ora. Gli ultimi giorni di mercato saranno quelli in cui la Roma si muoverà di più. Ma fino ad allora, ci sarà da stringere i denti.