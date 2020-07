Torino-Roma, scontro Bruno Peres-Singo: il giallorosso costretto al cambio

Finisce al 72′ la gara di Bruno Peres, sostituito da Ibanez dopo aver ricevuto una testata sulla nuca, nel tentativo di anticipare Singo su un traversone proveniente dalla fascia sinistra. Il numero 33 è uscito dal campo con le sue gambe, ma sembrava leggermente stordito dal colpo preso. Il suo infortunio non sembra quindi essere grave come quello occorso a Pellegrini, costretto a uscire dopo la frattura al setto nasale rimediata contro la Fiorentina per uno scontro con Milenkovic.