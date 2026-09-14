Nervosismo per l'assistente di Abate che è stato allontanato da Maresca

Redazione
pullman roma torino

Roma, il pullman giallorosso è arrivato all'Olimpico Grande Torino

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Caos sulla panchina del Torino nel finale con tante proteste per un presunto fallo non fischiato da Maresca vicino alla linea laterale. Lucas Biglia, ex Lazio e attuale assistente di Ignazio Abate ai granata, è stato espulso dopo le parole rivolte all'arbitro e al quarto uomo. Tanto nervosismo per il Torino che non è riuscito a pareggiare la gara, con Pisilli che alla fine ha chiuso la partita con un gran gol (nonostante i crampi) nel recupero.

biglia Torino FC Training Camp

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