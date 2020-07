Torino-Roma, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Striscia positiva da allungare soprattutto per blindare e, perché no, conquistare definitivamente il quinto posto in classifica. Match point per la Roma a Torino, nella sfida a distanza con il Milan di Pioli. Qualora arrivasse infatti una vittoria contro i granata, i giallorossi sarebbero aritmeticamente quinti, potendo così pensare con più tranquillità all’ultimo impegno di campionato con la Juve. Vista poi la fondamentale partita in Europa League contro il Siviglia in programma il 6 agosto.

Torino-Roma, le probabili formazioni

Per la Roma pochi cambi, come da abitudine di Fonseca nell’ultimo periodo. Anche e soprattutto per la voglia dei giallorossi di chiudere i giochi per la questione quinto posto. Pau Lopez e linea difensiva confermata, con ipotetico ballottaggio sulla corsia destra vista la prova opaca di Bruno Peres. Scalpita sia Zappacosta sia Cristante, che potrebbe dare un turno di riposo a uno tra Diawara e Veretout. Mkhitaryan, Carles Perez e Dzeko saranno le scelte in avanti del tecnico.

Moreno Longo avrà delle scelte obbligate per infortuni, con le assenze di di De Silvestri e Baselli, e per la squalifica di Rincon. Ballottaggio Izzo-Lyanco in difesa vicino a Nkoulou e Bremer. Se sulle fasce Ansaldi e uno tra Aina e Singo. In mezzo la coppia Meite-Lukic, in attacco Verdi alle spalle di Belotti e Zaza.

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Ola Aina, Meite, Lukic, Ansaldi; Verdi; Belotti, Zaza.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Zappocosta, Veretout, Diawara, Spinazzola; Mkhitaryan, Carles Perez; Dzeko.

Torino-Roma, dove vedere la partita in tv e streaming

ForzaRoma.info vi terrà aggiornati sul match tramite i canali social (Facebook, Twitter e Instagram), oltre a fornirvi la cronaca live del match sul sito. Interviste, foto, video e notizie verranno fornite in tempo reale. Roma-Fiorentina sarà trasmessa in diretta televisiva alle 21.45 da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport numero 202 e 256 del satellite. Gli abbonati potranno seguirla in streaming grazie a Sky Go oppure attraverso Now Tv, il servizio di live e streaming on demand di Sky.