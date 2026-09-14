La Roma va a riposo 1-0 contro il Torino grazie alla rete di Malen al 40' dopo l'ennesima invenzione di Dybala e un recupero fantastico di Mancini sulla trequarti offensiva, ma sono diverse le cose che a Gasperini non sono sicuramente piaciute nei primi 45' allo stadio Olimpico-Grande Torino. La furia più grande Gasp l'ha riservata a Molina al 37', dopo un cross dalla sinistra ampiamente fuori misura e terminato sul fondo da parte del laterale argentino. Il tecnico giallorosso ha allargato le braccia e urlato ai suoi in modo piuttosto colorito, chiedendo più calma nella gestione della palla soprattutto in zona offensiva, senza affrettare il gioco. Non sono mancante indicazioni anche per Lulli, uno dei migliori in questo primo tempo, come riportato da Dazn: Gasp ha chiesto al numero 77 di stare molto largo, quasi con i piedi sulla linea di fondo.