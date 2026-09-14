La Roma, dopo il pareggio in Champions League contro il Fenerbahce, è pronta a ripartire anche in campionato. I giallorossi alle 18:30 scenderanno in campo all'Olimpico Grande Torino per sfidare il Torino di Ignazio Abate. Qualche dubbio di formazione per Gasperini che alla vigilia della sfida ha perso Evan Ndicka per un'influenza intestinale. Al suo posto Balerdi. In dubbio fino all'ultimo anche Wesley e Koné che però partiranno dalla panchina. I titolari sono Molina e Pisilli. In attacco confermati Soulé, Malen e Dybala.

Le formazioni ufficiali

Perri; Cömert, Coco, Comuzzo; Fortini, Fitz-Jim, Mandragora, Gineitis, Belghali; Vlasic; Simeone.Mascardi, Siviero, Biraghi, Cacciamani, Patterson, Ismajli, Rodriguez, Ilkhan, Bragança, Aboukhlal, Oristanio, Luongo, Kulenovic, Zapata.Abate.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Balerdi, Hermoso; Lulli, Cristante, Pisilli, Molina; Dybala, Soulé; Malen. A disposizione: De Marzi, Gollini, Koulierakis, Ghilardi, Wesley, Rensch, de Roon, Koné, Pellegrini, Castro, Mora. Allenatore: Gasperini.