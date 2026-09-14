Malen non si ferma più. Corre, segna e lascia il segno. Ancora una volta. Anche contro il Torino, Donyell è il protagonista di una Roma che ha iniziato la stagione con il piede sull'acceleratore. L'olandese ha colpito con astuzia, sfruttando l'ottimo assist di Dybala e portando avanti i giallorossi. Un gol pesante, arrivato nel momento giusto e che ha permesso alla squadra di Gasperini di chiudere il primo tempo in vantaggio. Ma ormai non è più una sorpresa. Malen è diventato una certezza. Gasperini lo sa bene e, proprio per questo, difficilmente rinuncia a lui. Ha un'autentica gemma tra le mani e se la tiene stretta. Perché Donyell non sta soltanto segnando: sta entrando nella storia della Roma. Con la rete al Torino, infatti, l'olandese è diventato il terzo giocatore nella storia giallorossa capace di segnare più di 5 gol nelle prime quattro partite stagionali, secondo i dati Opta. Davanti a lui soltanto Manfredini, autore di 7 reti nel 1961, e Totti, arrivato a 6 nel 2002.