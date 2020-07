Torino-Roma, le formazioni: fuori Veretout, c’è Cristante. Perez sulla trequarti – LIVE

TORINO – La Roma vuole conquistare già da stasera il pass definitivo per l’Europa League, senza passare dai preliminari. Per farlo ha bisogno dei tre punti contro il Torino (con la nuova seconda maglia della prossima stagione, fischio d’inizio alle 21.45). I giallorossi arrivano da sei risultati utili consecutivi (cinque vittorie e un pareggio con l’Inter) e dopo la doppia trasferta torinese – sabato sfiderà la Juventus – comincerà a preparare la sfida di Duisburg contro il Siviglia. Contro i granata di Longo, già aritmeticamente salvi, Fonseca cambia pochissimo: davanti a Pau Lopez ci sono Mancini, Smalling e Kolarov. In mezzo al campo ancora Veretout e Diawara, con Spinazzola e Bruno Peres sugli esterni. Davanti out per infortunio Lorenzo Pellegrini, con Mkhitaryan c’è Carles Perez alle spalle di Dzeko. Dalla panchina Nicolò Zaniolo.

PROBABILI FORMAZIONI

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; Aina, Lukic, Meité, Ansaldi; Verdi; Zaza, Belotti.

A disposizione: Ujkani, Rosati, Djidji, Greco, Ghazoini, Enrici, Celesia, Singo, Adopo, Berenguer, Onisa, Sandri.

Allenatore: Moreno Longo.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Bruno Peres, Diawara, Cristante, Spinazzola; Carles Perez, Mkhitaryan; Dzeko.

A disposizione: Mirante, Fazio, Ibanez, Zappacosta, Veretout, Pastore, Villar, Zaniolo, Perotti, Kalinic, Kluivert, Under.

Allenatore: Paulo Fonseca.

Arbitro: Piccinini

Assistenti: Ranghetti – Villa

IV Uomo: Sacchi

Var: Banti

AVar: Vivenzi