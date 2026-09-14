Gasperini: "Dybala se sta bene gioca sempre. Gli infortuni non si possono prevedere"

Il Torino, tramite un comunicato sul proprio sito, ha ufficializzato la lista dei convocati per il match delle 18:30 contro la Roma. Abate recupera Simeone e Saul Coco, fermati nei giorni scorsi rispettivamente per un problema alla schiena e per un trauma contusivo alla tibia. Assente invece Che Adams. Lo scozzese, miglior marcatore stagionale granata con due reti, a causa di un problema all'adduttore accusato proprio alla vigilia della sfida contro i giallorossi. Questi i convocati di Abate:

Portieri: Mascardi, Perri, Siviero.Difensori: Belghali, Biraghi, Coco, Comert, Comuzzo, Fortini, Ismajli, Patterson, Rodriguez.Centrocampisti: Braganca, Cacciamani, Fitz-Jim, Gineitis, Ilkhan, Mandragora.Attaccanti: Oristanio, Aboukhlal, Kulenovic, Simeone, Vlasic, Zapata.