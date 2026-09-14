Il tecnico granata dovrà fare a meno dello scozzese per la sfida contro i giallorossi di Gasperini

Redazione
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Gasperini: "Dybala se sta bene gioca sempre. Gli infortuni non si possono prevedere"

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Il Torino, tramite un comunicato sul proprio sito, ha ufficializzato la lista dei convocati per il match delle 18:30 contro la Roma. Abate recupera Simeone e Saul Coco, fermati nei giorni scorsi rispettivamente per un problema alla schiena e per un trauma contusivo alla tibia. Assente invece Che Adams. Lo scozzese, miglior marcatore stagionale granata con due reti, a causa di un problema all'adduttore accusato proprio alla vigilia della sfida contro i giallorossi. Questi i convocati di Abate:

Portieri: Mascardi, Perri, Siviero.Difensori: Belghali, Biraghi, Coco, Comert, Comuzzo, Fortini, Ismajli, Patterson, Rodriguez.Centrocampisti: Braganca, Cacciamani, Fitz-Jim, Gineitis, Ilkhan, Mandragora.Attaccanti: Oristanio, Aboukhlal, Kulenovic, Simeone, Vlasic, Zapata.

abate Torino FC v AC Monza - Coppa Italia

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