La Roma arriva alla sfida di campionato contro il Torino con qualche dubbio di formazione. I giallorossi dovranno infatti sicuramente fare a meno anche di Evan Ndicka. Il difensore ivoriano è stato fermato da un virus intestinale e al suo posto giocherà Balerdi, pronto all’esordio da titolare in maglia giallorossa dopo i due ottimi ingressi contro Atalanta e Fenerbahce. Sulla fascia sinistra, visto il problema muscolare accusato da Wesley durante la rifinitura, dovrebbe invece trovare spazio Nahuel Molina. In avanti si va verso la conferma di Matias Soulé dopo la gara di Istanbul, mentre a centrocampo resta da valutare la presenza di Manu Koné. Il francese nella sfida di Champions League è uscita a inizio ripresa a causa di un problema al ginocchio e molto probabilmente partirà dalla panchina. Al suo posto insieme a Cristante ci sarà Pisilli.