Torino-Roma, arbitra Piccinini: prima designazione con i giallorossi. Banti al Var

Appena venti partite di Serie A in carriera, una stagione in crescendo. Questo il curriculum di Marco Piccinini, l’arbitro designato per arbitrare Torino-Roma, match in programma domani alle 21.45. Il fischietto di Forlì dirigerà un match dei giallorossi per la prima volta in carriera. Un solo precedente con i granata, nella vittoria col Bologna dello scorso gennaio.

Insieme a lui ci saranno Ranghetti e Villa nel ruolo di assistenti, Sacchi a fare da quarto uomo, Banti e Viventi rispettivamente Var e AVar. Negativo il bilancio della Roma con Banti in cabina di controllo: quattro sconfitte, un pareggio e una sola vittoria.

TORINO – ROMA Mercoledì 29/07 h. 21.45

PICCININI

RANGHETTI – VILLA

IV: SACCHI

VAR: BANTI

AVAR: VIVENZI