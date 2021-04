Torino-Roma, arbitra Massa. Al VAR designato Guida

Designata la squadra arbitrale che dirigerà la sfida tra Torino e Roma, in programma domenica alle 18:00 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Il direttore di gara sarà Davide Massa della sezione di Imperia. Scelti come assistenti Tegoni e Vecchi, quarto uomo pronterà. Al VAR ci sarà Guida, con AVAR Alassio.

Arbitro: Massa

Assistenti: Tegoni-Vecchi

IV Uomo: Prontera

VAR: Guida

AVAR: Alassio

Massa ha diretto la Roma complessivamente in 19 occasioni. Il bilancio per i giallorossi è complessivamente positivo, con 8 vittorie, 8 pareggi e soltanto 3 sconfitte. L’ultimo precedente risale addirittura al 2019 e coincide con un pari casalingo per 1-1 contro il Cagliari. In quell’occasione la direzione del fischietto d’Imperia, culminata con un gol annullato a Kalinic allo scadere per fallo su Pisacane, risultò particolarmente indigesta a Fonseca e all’allora ds Petrachi, che commentò negativamente la gestione della gara nel post partita.