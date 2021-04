Torino, esercitazioni a tema e movimenti sul possesso palla nella seduta odierna

Allenamento mattutino per il Torino, in vista dell’incontro casalingo con la Roma (calcio d’inizio domenica 18 aprile alle ore 18). Dopo l’attivazione muscolare, il tecnico Davide Nicola ha diretto un programma tecnico con esercitazioni a tema e movimenti sul possesso palla. Domani i granata effettueranno un’altra sessione di allenamento, alla quale seguirà, per i calciatori convocati dall’ex mister del Crotone, la partenza per il ritiro prepartita. Contro la Roma ci saranno pure i recuperati Singo e Bremer, che da qualche giorno si stanno allenando assieme ai compagni di squadra.