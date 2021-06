Tiago Pinto: “Con Raúl de Tomás avevo fatto un ottimo scouting”

Il dirigente della Roma parla di un suo calciatore ai tempi del Benfica, poi esploso con l'Espanyol

Tiago Pinto, ex direttore sportivo del Benfica, ha spiegato all'Elite Soccer Congress, in data 10 giugno, di aver fatto un buon scouting per Raúl de Tomás, ora all'Espanyol e che quest'anno ha mostrato il suo valore. Nella conferenza "Gestione sportiva in una squadra di professionisti", Tiago Pinto ha parlato dell'ex giocatore del Benfica, una delle scommesse che il club lusitano ha fatto nell'estate del 2019 ma che non è ha portato i frutti sperati. Ecco le parole dell'attuale dirigente della Roma: "Ha generato molte aspettative, ma non è andata bene. Era un ottimo giocatore, abbiamo fatto un ottimo lavoro di scouting, ha giocato molto bene, ma il contesto non era ottimale. Quest'anno è stato il secondo capocannoniere dell'Espanyol e ha mostrato tutte le sue qualità". Con il Benfica il calciatore spagnolo ha giocato appena 17 minuti in mezza stagione e ha segnato tre gol venduto poi all'Espanyol per 22,5 milioni di euro nel 2020.