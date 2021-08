Tiago Pinto: “Abraham ha dimostrato di credere nella Roma”

Le parole del gm: "Portare nel club calciatori che vogliono indossare la nostra maglia è davvero molto importante”

Tiago Pinto si gode gli applausi dei tifosi dopo l'annuncio ufficiale dell'acquisto di Tammy Abraham. Perso Dzeko, il gm ha subito trovato la via per sostituirlo con un nome di livello. Queste le sue parole sul nuovo acquisto: “Nonostante sia un calciatore molto giovane, con enormi margini di crescita, Tammy ha già giocato più di 200 partite e segnato più di 100 gol, vincendo diversi titoli importanti. La scelta di lasciare la Premier League e la squadra della sua città dimostra con i fatti quanto il ragazzo creda profondamente nella sfida di crescere e di fare bene alla Roma. Portare nel club calciatori che vogliono indossare la nostra maglia è davvero molto importante per l’identità e l’appartenenza che riteniamo fondamentali nella nostra visione del Club”.